Salvarono, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, un anziano caduto in mare con la sua auto, all’interno dell’area portuale di Acciaroli. Il Comune di Pollica, per quel gesto eroico, ha dato un encomio ai due protagonisti, Francesco e Daniele La Greca. Francesco, tra l’altro dipendente comunale in servizio nell’area portuale, non esitò a tuffarsi in mare e a tirare fuori, con l’aiuto del fratello Daniele, il protagonista della disavventura, un 80enne di Capaccio Paestum. «L’operatore portuale Francesco La Greca, non curante della propria incolumità, si è subito immerso nelle acque per prima sbloccare lo sportello dell’autovettura, dopo aver rotto il vetro del finestrino, e poi portare in salvo lo sfortunato visitatore, riportando pure un trauma alla mano destra e alla coscia sinistra» si legge nelle motivazioni dell’Ente, che ha colto così l’occasione per ringraziare ancora una volta di due protagonisti di quell’atto di coraggio.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Finisce in mare con l'auto:80enne salvato nel porto di Acciaroli LA STORIA Il vecchio e il mare: a 80 anni in balia delle onde, pescatore...

© RIPRODUZIONE RISERVATA