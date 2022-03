Salvataggio in montagna, 65enne soccorso da un elicottero

Un elicottero dei vigili del fuoco ha soccorso in montagna, sugli Alburni, un 65enne di Battipaglia che si è sentito male. Il luogo impervio ha impedito di raggiungere l'uomo con altri mezzi, facendo optare per un elisoccorso necessario a salvare la vita all'escursionista. L'uomo aveva avvertito un malore probabilmente per lo sforzo fisico. Questa escursione in montagna, quindi con uno sforzo non di poco conto, poteva costargli cara. È stato direttamente lui a chiamare il 118 avvertendo di quel dolore che faceva temere il peggio. I sanitari lo hanno tranquillizzato, i caschi rossi hanno invece individuato il luogo in cui si trovava e lo hanno raggiunto con l'elicottero. Il mezzo è atterrato nel campo sportivo di Oliveto Citra dove i medici del 118 hanno prelevato il paziente portandolo in ospedale, al pronto soccorso del San Francesco d'Assisi, e sottoponendolo a tutti gli esami del caso

