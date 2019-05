Salerno: Salvini a Portanova, rebus per il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Maggio 2019, 08:55

Da un lato c'è il sindaco Enzo Napoli che si dice «propenso» a concedere piazza Portanova per il comizio di Matteo Salvini del 6 maggio. Dall'altro lato c'è il M5S che invoca il rispetto delle regole e chiede conto del doppiopesismo di palazzo di città. Al centro ci sono gli uffici comunali a caccia di un'adeguata soluzione giuridica della questione. Che, a quanto pare, si risolverà burocraticamente solo lunedì mattina, con un delibera di giunta o, al più, con un'ordinanza contingibile e urgente del primo cittadino. Perché una cosa è certa: se non pioverà, la manifestazione leghista si terrà a piazza Portanova. E dunque la Lega, capeggiata dal consigliere Giuseppe Zitarosa, forte delle rassicurazioni informali incassate dal Comune, si prepara ad allestire il cuore della città per accogliere il «capitano». Che, in caso di pioggia, parlerà ai suoi seguaci all'hotel Mediterranea.