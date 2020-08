Una tappa religiosa per il leader della Lega, Matteo Salvini, che, a Salerno, questa mattina, dopo aver lasciato la sede del comitato elettorale di via dei Principati e prima di raggiungere il gazebo in via Velia, ha potuto apprezzare le bellezze del Duomo di San Matteo, nel centro storico.



Accompagnato dal parroco, il segretario del partito del Carroccio ha ammirato il patrimonio artistico custodito nella cattedrale, «la “mia” cattedrale a Salerno», scrive in un post social in cui sottolinea di essere stato «fra mosaici, affreschi, pavimenti e vetrate eccezionali». Poi, il ringraziamento «al parroco per la visita e per la preghiera», cui segue l’hashtag «#italiabella».