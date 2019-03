Lunedì 4 Marzo 2019, 14:28

Matteo Salvini contro il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese: «Scrivono ma sparati, però si definiscono democratici». Il ministro dell'Interno, da sempre grande utilizzatore delle piattaforme social, ha riportato un commento del profilo di Strianese sotto un suo video. Un post comparso nelle ultime ore che ha scatenato polemiche da ogni parte. «Ma sparati», così il profilo personale di Strianese ha chiosato sotto un video dello scorso 28 gennaio in cui il Salvini, in visita a Sulmona, parla di immigrazione, sbarchi e porti chiusi lanciando stoccate agli esponenti del Pd. Due parole che hanno infiammato gli animi dei sostenitori della Lega contro il Presidente della Provincia di Salerno e sindaco della città di San Valentino Torio che, proprio dal suo account Facebook si era difeso. «Non ho scritto io sotto il post di Salvini. Purtroppo il mio profilo personale non è utilizzato soltanto da me, ma anche da familiari e collaboratori. Mi scuso per il malinteso. Anche se non condivido nulla del politico Salvini e dei suoi modi di esprimersi, ho rispetto per quello che rappresenta dal punto di vista istituzionale». Una giustificazione che pare non essere bastata, al punto che lo stesso Salvini ha riportato il tutto sui suoi profili social puntando il dito contro Strianese. Un post che in pochi minuti ha raggiunto migliaia di likes, condivisioni e commenti.