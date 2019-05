Lunedì 6 Maggio 2019, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 06:33

Sarà probabilmente il maltempo di una primavera che sa di autunno a sbrogliare la matassa. Come un deus ex machina, la pioggia potrebbe mettere fine alla querelle sulla concessione di piazza Portanova alla Lega per il comizio di Matteo Salvini, in programma oggi alle 15.30, e far sì che il Carroccio accolga il suo «capitano» all’hotel Mediterranea. Altrimenti, il partito capeggiato dal ministro dell’Interno dovrà fare i conti con i suoi alleati di Governo. Perché stamattina, alle 9 in punto, i grillini saranno nella piazza della discordia per verificare che, senza autorizzazione, non venga allestito alcun palco. Del resto, «Portanova non rientra nel contratto di governo», sussurrano ironici i pentastellati. Mentre i leghisti salernitani, vecchi e soprattutto nuovi, si preparano ad accogliere il loro leader, gli attivisti del meetup Amici di Beppe Grillo Salerno non gettano la spugna. La polemica è partita giovedì, appena diffusasi la notizia dell’incontro elettorale nella piazza che unisce corso Vittorio Emanuele a via Mercanti. Alle politiche del 2018, infatti, i grillini avevano provato a organizzare una manifestazione in piazza Portanova ma si erano visti negare il permesso in nome della delibera di giunta n.55 del 27/02/2015. Da qui l’attacco politico e la convinzione che il doppiopesismo del Comune sia «un’ulteriore prova dell’asse che si è creato in Campania e a Salerno tra Lega e De Luca, come già testimoniato dalla diatriba sul commissariamento della Sanità campana».