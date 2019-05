CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 3 Maggio 2019, 12:00

L'ufficialità non c'è ancora. Ma non tarderà ad arrivare. Perché, se dal Comune fanno sapere che sulla concessione di piazza Portanova alla Lega per il comizio di Matteo Salvini in programma lunedì pomeriggio «si sta valutando», di fatto lo spazio centrale della città non sarà negato al ministro dell'Interno. A costo di adottare entro oggi una nuova delibera di giunta. E con la buona pace del M5S che, appena un anno fa, si vide negare lo stesso luogo per un'iniziativa politica. Il movimento di Luigi Di Maio storce il naso per l'accondiscendenza verso il suo alleato di Governo. E attacca: «Si consolida l'asse Lega/De Luca al di fuori delle regole». La polemica parte dagli attivisti del meetup Amici di Beppe Grillo Salerno. Gli stessi che, alle politiche del 2018, provarono a organizzare una manifestazione in piazza Portanova ma che si videro negare il permesso in nome di una decisione dell'esecutivo del 2015. «Ovviamente - dicono i pentastellati - siamo ben contenti che venga rispettata la libertà di opinione e di espressione, sancita dalla nostra Costituzione, ma non possiamo esimerci dal dovere di far notare che la suddetta piazza non può essere autorizzata poiché è in vigore una precisa delibera di giunta comunale, la n.55 del 27/02/2015, che consente i comizi elettorali solo in precisi spazi e tra questi non vi è piazza Portanova». E rievocano il «no» incassato un anno fa: «L'anno scorso, il 21 febbraio 2018, la stessa fu negata al M5S per un comizio elettorale».