Giovedì 7 Giugno 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 07:00

PONTECAGNANO FAIANO - Doveva essere il «top player» della chiusura di campagna elettorale di Francesco Pastore ma gli impegni da neoministro dell’Interno glielo hanno impedito. Così, nel pomeriggio di ieri, Matteo Salvini ha deciso di scendere comunque in campo a sostegno del candidato sindaco del centrodestra picentino con un video di appena 23 secondi pubblicato sui social network e divenuto virale in poche ore. «Stiamo lavorando da giorni con entusiasmo per cambiare l’Italia – è l’appello ai cittadini del leader leghista - e domenica per Pontecagnano Faiano tocca a voi: per la prima volta ci sarà il simbolo della Lega, con una lista di donne e uomini competenti ed onesti che appoggiano la candidatura a sindaco di Francesco Pastore e che hanno un principio chiaro: prima gli italiani». Un colpo ad effetto, quello messo a segno dall’entourage vicino all’ex delfino di Sica, teso ad intercettare quel voto d’opinione diventato il ritornello che gira di bocca in bocca nei comitati elettorali in vista del rush finale della campagna elettorale.