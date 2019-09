Mercoledì 4 Settembre 2019, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Samara, la protagonista del film horror «The Ring», avvistata anche ad Agropoli.Sembra ormai essere la nuova «moda» del momento: il «Samara challenge», ossia uno scherzo nel quale una ragazzina, travestita come la piccola protagonista del film horror va in giro per le strade spaventando i passanti. Negli ultimi due giorni i primi avvistamenti: prima a Moio, poi in via Taverne e in Piazza della Repubblica.Una giovane che nel vederla ha tentato di scattarle una foto, ha visto Samara tirare fuori un coltello e nel fuggire ha rischiato di essere investita da un’auto di passaggio. Un gioco pericoloso che crea il panico. L’obiettivo di «Samara challenge», infatti, è proprio quello di spaventare i passanti e farsi riprendere in un video. Ad Agropoli, in tanti, hanno avuto paura. C’è chi ha avuto il coraggio di fotografare e fare anche dei video postandoli sui social.Il “Samara challenge” si sta diffondendo sempre di più. Nei giorni scorsi avvistamenti si erano registrati anche in altri comuni della Provincia di Salerno.