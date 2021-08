Giro d'Italia in carrozzina contro le barriere: Sami fa tappa nelle grotte di Pertosa-Auletta

«Sami Around The World» è il progetto di Sami, Andrea e Annalisa che stanno attraversando l'Italia per dimostrare a se stessi e agli altri che non esistono confini né barriere se c’è unione di intenti e di volontà.

Sami soffre di tetraparesi spastica distonica da quando è nato, ma non conosce limiti: gioca a calcio, ama tutti gli sport, va allo stadio, suona la chitarra e viaggia affrontando ogni sfida.

In compagnia dei suoi due storici amici, è partito in questa avventura che è stata ribattezzata Paradventuring, cioè «la disciplina con cui un gruppo di persone con diversi gradi di abilità trova il modo di superare i limiti fisici e mentali per migliorare la propria vita, imparando gli uni dagli altri e divertendosi insieme».

Ieri hanno visitato le Grotte di Pertosa-Auletta, tra le prime grotte in Italia accessibili. Con un po' di fatica, Sami è riuscito a visitare per la prima volta nella sua vita una grotta, senza rinunciare neanche al tratto in barca sul fiume Negro. All'uscita il suo commento è stato «È una figata! Come in un film!»