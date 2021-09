San Cipriano, si ritrova un airone ferito nel giardino di casa: l'animale salvato

Un airone ferito a una zampa è stato salvato dai Carabinieri Forestali a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. I militari sono stati allertati da un cittadino in merito alla presenza di un volatile di grandi dimensioni trovato nel giardino della propria abitazione. I militari si sono recati in via Ponte Molinello per verificare la segnalazione e giunti sul posto si sono trovati davanti un esemplare di airone cenerino (Ardea Cinerea) il quale presentava segni di buona vitalità ma con un'evidente disarticolazione della zampa destra, dovuta molto probabilmente ad una frattura con conseguente difficoltà a prendere il volo.

I militari si sono attivati per assicurare le prime cure al volatile e predisporne il recupero. Il personale medico veterinario dell'Asl intervenuto, verificate le condizioni precarie del volatile ha provveduto al trasporto dell'esemplare presso il Cras, centro di recupero fauna selvatica «Frullone» di Napoli. Il volatile, quindi, è stato consegnato nelle mani dei veterinari del centro che gli hanno immediatamente prestato tutte le cure del caso.