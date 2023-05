Salerno celebra San Filippo Smaldone, evalgelizzatore dei non udenti

Sarà celebrata il 1° giugno, alle 11, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Salerno, dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, la santa messa in occasione del centenario della morte di San Filippo Smaldone (27 luglio 1848 - 4 giugno 1923), beatificato da Giovanni Paolo II il 12 maggio 1996 e canonizzato dal papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2006, a Roma, in Piazza San Pietro. San Filippo che diede vita alla Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, con la missione di evangelizzare le persone non udenti, è il fondatore dell’Istituto Smaldone presente anche a Salerno.

«La scuola Smaldone offre un prezioso supporto educativo ai non udenti, attraverso percorsi di socializzazione che portano frutti straordinari - ha osservato Monsignor Bellandi - L'obiettivo dell'Istituto è dunque evangelizzare i non udenti attraverso la riabilitazione, l’istruzione e l’integrazione con gli udenti».