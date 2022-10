Nel giorno di San Francesco, i frati in campagna per benedire gli animali

Onorare San Francesco passeggiando tra le campagne di Padula per benedire le fattorie, i pascoli, gli allevatori e chiunque anche grazie ai fidati animali riesce a lavorare e vivere. I frati francescani dei conventi di Polla e Padula, Fra Marco Della Rocca, Fra Emilio Cafaro e Fra Carlo Basile hanno voluto così portare il messaggio e la devozione di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e “fratello” degli animali, laddove c'è la massima attenzione verso il mondo animale.

I frati francescani hanno girato per le campagne di Padula fermandosi per le varie stalle e benedicendo tutti gli animali, un’occasione anche per salutare tutti i pastori e allevatori padulesi i quali hanno offerto l’agnello, il vitello e altri animali per la riffa che si terrà domenica 9 ottobre nella piazza antistante al convento di San Francesco. La tradizionale benedizione degli animali era stata ripresa sei anni fa da padre Antonio Basso, e portata avanti dai nuovi frati (due di loro sono arrivati da pochi giorni nel Vallo di Diano).