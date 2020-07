"Purtroppo è stato riscontrato un caso di Coronavirus anche nel nostro Comune. Si tratta di una consigliera comunale risultata positiva alla prova del primo tampone”. A darne notizia è il sindaco di San Giovanni a Piro Ferdinando Palazzo. “Al momento la consigliera non presenta alcun sintomo e si trova in isolamento presso il proprio domicilio – spiega il primo cittadino - l'Asl sta effettuato la mappatura dei suoi contatti e presto verranno effettuati i tamponi anche al nucleo familiare”. La consigliera si era sottoposta al tampone l’altra mattina, nell’ambito di uno screening richiesto dal sindaco per tutti i dipendenti comunali, i volontari della protezione civile e gli amministratori. “Non sono risultati altri tamponi positivi – mette in chiaro Palazzo – si tratta di un unico caso isolato. La situazione è sotto controllo ma invito tutti alla prudenza e al rispetto del distanziamento sociale e delle regole anti-covid".



"Alla consigliera la massima vicinanza dell’intera amministrazione comunale e l’augurio di una pronta guarigione".



© RIPRODUZIONE RISERVATA