San Gregorio Magno, carabinieri feriti da un uomo con problemi psichici

Momenti drammatici per un uomo con problemi psichiatrici. Due carabinieri della stazione di San Gregorio Magno sono stati feriti dal giovane poco più che trentenne. L’uomo, originario di San Gregorio, doveva avere un provvedimento giudiziario e questo lo ha completamente mandato fuori di sé, quasi in preda ad un raptus. Ne è nata una colluttazione con i militari che hanno provato a farlo ragionare, a fermarlo.

Ma non c’è stato nulla da fare, anzi l’uomo ha preso un taglierino e, dopo averli minacciati, li ha accoltellati. I militari, nel tentativo di disarmarlo sono stati feriti. Uno al braccio, un altro al volto, alle labbra. Intervenuti anche altri carabinieri, anche questi con lievi ferite. Per fortuna ferite non gravi. Nel frattempo l’utente è fuggito.

I carabinieri sono stati soccorsi e si sono recati in ospedale, ad Oliveto Citra, per farsi medicare mentre è iniziata poi una vera caccia all’uomo. Per alcune ore l’utente della casa ha girovagato nei terreni circostanti fino a quando non è stato ritrovato in un casolare abbandonato. I carabinieri lo hanno prima accerchiato e poi preso. L’uomo aveva anche delle ferite da arma da fuoco ed anche lui è finito in ospedale