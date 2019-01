Domenica 13 Gennaio 2019, 17:35

Colpi di pistola in via Marconi. È giallo. I carabinieri indagano anche se gli elementi a disposizione per far luce sui fatti sono davvero pochissimi. L’inquietante episodio è accaduto lo scorso mercoledì, in pieno giorno. Qualcuno avrebbe esploso almeno un colpo da una pistola calibro nove contro una delle villette di via Marconi. È solo un’ipotesi degli investigatori che nel mirino della mano armata ci fosse l’abitazione di un carrozziere. Ipotesi suffragata dal fatto che l’unico bossolo rinvenuto nella zona e sottoposto a sequestro è stato trovato proprio in prossimità del cancello di ingresso della villetta in questione. Nessun altro elemento, al momento, proverebbe che proprio il carrozziere fosse il vero destinatario di chi ha sparato. Non si esclude, infatti, che chi ha fatto fuoco volesse in realtà “colpire” un bersaglio diverso. Un dato è certo: il colpo di pistola non ha centrato alcun obiettivo. Non sarebbero stati rinvenuti fori di entrata di proiettili in finestre, porte o cancelli delle abitazioni presenti nella zona. I carabinieri della locale stazione, che stanno indagando a tutto campo per far luce sui fatti, avrebbero sentito diverse persone, compreso il carrozziere, per cercare di accertare a chi fosse destinato quel colpo di pistola. C’è massimo riserbo su quanto è emerso dalle dichiarazioni rese dalle persone ascoltate dai militari i quali non escludono neppure che chi ha impugnato la pistola calibro nove abbia sparato puntando l’arma verso il cielo, solo per intimorire qualcuno. Le indagini proseguono. Gli uomini del comandante Antonio Loffredo continuano a cercare elementi che possano consentire di chiarire l’inquietante episodio. Due le piste battute: un regolamento di conti per questioni private o una ritorsione di natura estorsiva.