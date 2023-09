Fiamme in un deposito, paura a San Marzano sul Sarno

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio, per cause in corso di accertamento, all'interno di un deposito a San Marzano sul Sarno, nei pressi di viale Roma.

Paura per i residenti della zona che è stata invasa dal fumo sprigionato dalle fiamme. Disagi alla circolazione. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sarno che hanno impiegato alcune ore per spegnere il rogo.

Il fuoco si è propagato rapidamemente all'interno del deposito dove era presente materiale infiammabile.