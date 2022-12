San Marzano sul Sarno, a processo la donna che aggredì sindaco e presidente del consiglio comunale

È stata rinviata a giudizio la donna che nell'autunno del 2021, durante una seduta di consiglio comunale di San Marzano sul Sarno, si presentò in aula ed aggredì verbalmente il sindaco e fisicamente il presidente dell'assise. Lo rende noto il sindaco del comune del Salernitano, Carmela Zuottolo, la quale, attraverso un comunicato, fa sapere che il il Comune si è costituito parte civile al processo.

«Il Comune ha deciso di costituirsi in questo procedimento - spiega il primo cittadino - perché, al netto delle persone aggredite fisicamente e verbalmente, è venuto meno il rispetto per le istituzioni e questo non è accettabile, qualunque sia il motivo di protesta». «Non c'è nessun accanimento, - ha detto ancora Zuottolo - ma tutti ci ricordiamo quei momenti e chi li fomentò politicamente. Resta l'amarezza che una polemica su un problema che andava discusso civilmente sia degenerato fino al tentativo di strangolamento dell'avvocato Alfano. Oggi registriamo il rinvio a giudizio di una persona. Confidiamo nella giustizia e nella magistratura per il rispetto della legalità, del senso civico e delle istituzioni».