San Marzano sul Sarno, installate le telecamere: «Città sempre più sicura»

La sicurezza urbana resta una delle proprietà dell'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno. Il controllo del territorio, infatti, viene garantito mediante la capillare installazione di telecamere in tutta la città e monitorate dagli agenti del comando di Polizia Locale guidati dal comandante Gennaro Perulli.

Un patto di sicurezza urbana rafforzato anche con l'avallo della prefettura di Salerno. «Con le ultime telecamere installate in città - ha detto la sindaca Carmela Zuottolo - rafforziamo la copertura del territorio, soprattutto in zone sensibili come scuole, parchi, attività commerciali, strade e aree sportive. Sono sicura che serviranno a scoraggiare chi non rispetta le regole e il bene comune. Le immagini sono a disposizione della polizia municipale e delle altre forze dell’ordine. Non si tratta certo di un risultato definitivo – ha precisato la sindaca – , ma di un passaggio importante, che vogliamo continuare a seguire, intercettando le opportunità che nasceranno dai prossimi bandi ministeriali».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il vicesindaco e assessore delegato alla Polizia municipale, Marco Iaquinandi «Grazie ad un lavoro importante del comando di Polizia locale siamo riusciti, nel 2022, ad ottenere un finanziamento dal ministero dell'Interno per circa 30mila euro - ha spiegato -. Questo ci ha consentito di poter potenziare la videosorveglianza e di realizzare una sala di controllo la quale sta già portando dei risultati importanti sul territorio scovando dei reati sia di spaccio che di furti. Grazie anche ad una stipula con un "Patto di sicurezza urbano" con la Prefettura, infatti, abbiamo collegato il nostro impianto di videosorveglianza con la caserma dei carabinieri che prontamente riescono ad intervenire sui reati che accadono sul nostro territorio. La sicurezza urbana è la nostra priorità e lo è stata sempre, ma continueremo a lavorare su questa direzione. Infatti prossimamente, in consiglio comunale, porteremo anche il Daspo urbano per consentire alle forze dell'ordine di poter intervenire ancora più celermente su quelli che sono i reati che accadono sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno. Una città che deve essere sempre più sicura, la stiamo rendendo più sicura sia con la sorveglianza video, con i lavori delle strade per la sicurezza stradale, ma anche con la pubblica illuminazione».