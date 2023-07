San Marzano sul Sarno, partono le Olimpiadi 2023

Oggi, martedì 11 luglio, alle ore 10.30 nell'aula consiliare del Comune di San Marzano sul Sarno si terrà una conferenza stampa per illustrare il progetto delle Olimpiadi Marzanesi 2023. Saranno presenti la sindaca Carmela Zuottolo e il consigliere comunale con delega allo Sport e alle Politiche giovani, Mariano Ciancia. Le Olimpiadi Marzanesi 2023 nascono da un’idea del consigliere Ciancia, grazie al grande supporto del Forum dei Giovani di San Marzano sul Sarno, all’Amministrazione comunale che ha accolto con entusiasmo la proposta e ad alcune associazioni sportive che hanno prontamente accettato di collaborare.

Il Forum dei Giovani, con la presidente Gioia Di Prisco, ha scelto di sostenere e concentrare le proprie energie su questo progetto poiché ha visto in esso la possibilità di coinvolgere con entusiasmo i ragazzi, invitandoli a investire il proprio tempo libero anche nel proprio territorio, talvolta ignorato per mancanza di opportunità che favoriscano la socialità giovanile. Fondamentale è stata la collaborazione da parte delle associazioni sportive Mama Futsal San Marzano, Basket San Marzano e New Volley San Marzano, il cui sostegno ha consentito di procedere con meno esitazioni.

San Marzano sul Sarno è stata caratterizzata nell’ultimo anno da un forte fervore sportivo, soprattutto grazie ai successi delle squadre del territorio che hanno riacceso l’entusiasmo dei ragazzi, stimolato la loro partecipazione attiva e rinvigorito il senso di appartenenza al paese. Sulla scia di tale euforia, si è pensato di sfruttare il potere aggregativo che ha lo sport per creare dei momenti che possano unire la cittadina in maniera trasversale, favorendo l’interazione e lo scambio tra le diverse generazioni e le diverse realtà della comunità.