Sarà aperta ai fedeli, nel rispetto della capienza massima e con l'obbligo dell'uso della mascherina, l'alzata del Panno di San Matteo Apostolo, momento che tradizionalmente precede di un mese esatto la festa patronale salernitana. La celebrazione eucaristica, che si terrà alle 19 nell'atrio della Cattedrale dei Santi Matteo e Gregorio Magno e che sarà seguita dall'alzata del Panno, sarà presieduta dall'arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi.

In una nota dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si legge che «per l'emergenza pandemica da Covid-19, quest'anno, sia la Celebrazione eucaristica che l'alzata del Panno di San Matteo saranno vissute nell'atrio della Cattedrale» in modo da «evitare spostamenti che potrebbero ingenerare assembramenti non voluti e non opportuni. Sarà rispettata la capienza massima che consente il distanziamento sociale preventivo e tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina»

