Giovedì 13 Settembre 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 06:49

San Matteo, è di nuovo scontro fra Comune e Curia. A distanza di due anni dalla querelle sul mancato ingresso della statua del santo patrono a Palazzo di città durante il corteo religioso, rimonta la polemica con il sindaco Enzo Napoli che, quasi a sorpresa, chiede all’arcivescovo Luigi Moretti di rivedere il programma della tradizionale processione di San Matteo già da quest’anno. Nessuna risposta ufficiale, al momento, da parte della Chiesa salernitana, né dalla curia né dal comitato San Matteo. Probabilmente arriverà nei prossimi giorni, anche in considerazione del fatto che non mancheranno le occasioni d’incontro tra l’arcivescovo ed i vertici di Palazzo di città. Resta, pertanto, confermato l’ingresso della statua di San Matteo al Comune nell’intera giornata di martedì 18, dalle 10 alle 17. Un’uscita, quella del primo cittadino, in parte prevedibile se si considera che la stessa richiesta era stata già avanzata nei giorni scorsi dai portatori che avevano incassato l’ennesimo rifiuto.«Ho chiesto al Vescovo, con grande amicizia, rispetto e considerazione, che la statua di San Matteo entri nel Comune come è sempre accaduto in passato durante la processione, com’è sempre stato per anni. A me sembra francamente qualche cosa sulla quale il Vescovo può riflettere nella sua totale autonomia. Anche perché se facciamo entrare il simulacro del Santo nel cortile del Comune per una intera giornata, non capisco perché non possa entrare durante la processione». Una richiesta formale, quella del sindaco, che arriva nove giorni prima della festa patronale, contenuta in una lettera ufficiale trasmessa al Vescovo. «Ho inviato una lettera al Vescovo in cui sollecito una sua riflessione su questi argomenti. La statua al Comune nel giorno delle celebrazioni rappresenta un omaggio alla città in quanto l’ente è la massima istituzione cittadina. Il Santo - conclude Napoli - ha fatto il giro dei quartieri, è andato dappertutto, francamente non capisco perché non possa entrare durante la processione al Comune».