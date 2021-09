San Matteo in piazza a Salerno, c'è posto per duemila fedeli

«Sarà possibile accedere alla piazza solo per il numero stabilito di duemila persone, che avranno garantito il posto a sedere con il dovuto distanziamento. Coloro che sono in possesso di invito nominativo avranno accesso alla piazza attraverso il varco prospiciente il molo Manfredi; tutti coloro che intendono presenziare alla celebrazione - fino al raggiungimento della capienza stabilita - entreranno attraverso un varco aperto in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati