San Matteo, Salerno in festa: torna la processione pre-Covid

«Salerno è conosciuta come città materna che, negli ultimi anni, ha accolto tanti migranti in fuga da miseria e guerre. Quanta dedizione per i più fragili nelle case di accoglienza notturna, nelle mense dei poveri, nell’opera dei volontari che raggiungono i più bisognosi nelle strade! È una solidarietà che non conosce sosta neanche nei giorni di festa perché il Signore è lì, i tratti del suo volto sono ben visibili in quelli dei fratelli che chiedono aiuto». È uno dei passaggi dell’omelia di monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei, che ha celebrato in cattedrale il solenne pontificale della festa di San Matteo.