San Mauro Cilento, 19enne trovata morta in casa del fidanzato. Liberata la salma

È stata liberata e restituita ai familiari la salma di Emma Scorza. La ragazza di 19 anni originaria di Polla trovata giovedì pomeriggio priva di vita nella struttura turistica di San Mauro Cilento di proprietà della famiglia del fidanzato, originario di Sala Consilina.

Nessun dubbio sulle cause del decesso: Emma si è tolta la vita. Il magistrato di turno presso il tribunale di Vallo questa mattina ha dissequestrato la salma. La ragazza era stata trovata con una corda al collo. Inutili i soccorsi.

Quando il fidanzato è rientrato a casa ed ha fatto la drammatica scoperta per lei non c’era più nulla da fare. Annullato l’esame autoptico già fissato per lunedì. Gli inquirenti hanno raccolto gli elementi utili a sciogliere il giallo.