Scrivania piena di appunti, di programmi politici, di oggi e di ieri, e di documenti ma perfettamente in ordine in pila ai suoi lati. Giacca scura e camicia a righe. Entrambe dal profumo di retrò. Le pareti sgombre di quadri o vessilli, l’ufficio è nuovo, lo ha scelto per avviarsi a questa sua nuova avventura da sindaco, oltre 20 anni dopo l’ultima. Enrico Zambrotti è nel mondo della politica dagli anni Ottanta dalla morte di Enrico Quaranta, è un deus ex machina della politica del comprensorio. Nato come segretario comunale, socialista di vecchia data (legame a doppia mandata con Carmelo Conte), conoscitore dei movimenti – noti e meno noti – della politica e dei politici locali e salernitani, Zambrotti sta alla politica locale come Andreotti stava a quella nazionale. Tuttavia anche se l’ufficio è nuovo, il quartier generale di Enrico Zambrotti, 82 anni già compiuti, è sempre lo stesso da diverso tempo: una palazzina nella “sua” San Pietro al Tanagro, poco distante dalla sua abitazione privata e circa un chilometro dal municipio. Zambrotti era l’unico candidato in corsa e ieri ha “battuto” il suo unico avversario, il quorum.

Perché l’uomo politico per eccellenza del Vallo di Diano, che ha saputo muovere le fila anche quando non ha avuto incarichi ufficiali, si è ricandidato?

«Per spirito di sacrificio verso il mio comune che amo e il territorio».

Suo figlio è assessore uscente e il primo cittadino, Domenico Quaranta, suo nipote, avrebbe potuto ricandidarsi con la nuova legge. La domanda, quindi, resta...

«Voglio precisare che la decisione di candidarmi l’ho presa prima della nuova legge e in accordo con mio figlio. Se la legge fosse stata già esistente, non so se mi sarei candidato».

Tuttavia non è dispiaciuto di indossare nuovamente la fascia tricolore. È stato sindaco tra il 1994 e l’inizio degli anni Duemila. Con che spirito si prepara a questa nuova avventura?

«Sono preoccupato, questo lo devo dire. Perché rispetto a 20 anni fa il personale al lavoro nel Comune di San Pietro al Tanagro è diminuito, le risorse pure e occorrerà essere bravi a individuare bandi, progetti, fondi. Allo stesso tempo sono però entusiasta di questa nuova avventura. Il mio compito sarà, anche per ragioni anagrafiche, traghettare questi giovani virgulti (indica la candidata Roberta Franco presente nell’ufficio, nda) della mia lista verso il futuro».

L’età, per alcuni un problema, per lei una risorsa.

«Se mi chiedete di essere social, di avere un certo tipo di comunicazione, non credo di essere nel mio mondo, ma se il compito di un sindaco è quello di risolvere i problemi irrinunciabili, gli stessi di vent’anni fa, ci sono. L’erba alta, le strade rotte, i problemi delle famiglie, individuare i fondi, quello è il mio lavoro. Un manager per il Comune».

Tuttavia l’occhio di Zambrotti, anche con giochi di prestigio politico, è stato da sempre verso il comprensorio. Ideatore del Consorzio Centro sportivo meridionale, a lei piace gestire la politica valdianese, vero?

«È un territorio che conosco bene, avrò un approccio costruttivo verso un territorio che è privo di leader da almeno trent’anni e non solo per colpa del territorio ma anche di chi ha provato a esserlo. Già prima di candidarmi avevo chiamato i sindaci e i candidati sindaci nell’obiettivo di fare squadra».

Ma non tutti attendono Zambrotti con ansia, vero?

«Nel corso della mia vita politica c’è chi mi ha rispettato, chi mi ha amato, e chi mi ha tenuto. Io di certo lavorerò contro gli ego personalistici. Alla mia età non posso avere mire personalistiche ma solo attenzioni per il territorio».