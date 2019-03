San Pietro a Corte inaccessibile, domenica senza cultura a Salerno

Domenica 24 Marzo 2019, 11:37

Benvenuti a San Pietro a Corte, il monumento longobardo più importante d'Europa. Peccato che accedervi è impossibile anche in questa bellissima domenica di sole. Un'auto sosta indisturbata davanti al cancello d'ingresso anche se ci sono cartelli di divieto e di rimozione forzata. Ma a nulla servono perché si parcheggia lo stesso e soprattutto per ora nessuno rimuove. Una questione ormai antica. E che importa se il sito nel 2018 ha visto anche un aumento di presenze, con 25 mila visitatori, che importa se è di una bellezza enorme, per qualcuno sembra essere solo un buon parcheggio. "Dispiace moltissimo vedere questa immagine - dice Felice Pastore, presidente del Gruppo archeologico salernitano, gestore del sito - Abbiamo più volte sollevato il problema e richiesto l'installazione di un pilot elettronico. Lo stiamo aspettando". Il pilot serve a chi abita li e, con un telecomando, alza o abbassa questa sorta di birillo per consentire il passaggio e lo scarico/carico. Intanto, però, anche questa domenica le visite iniziano con l'inaccessibilitá. Eppure bastano appena 3500 euro per quel pilot risolutore di ogni problema. Magari in extremis il Comune di Salerno può inserirlo nel prossimo bilancio che sta per approvare nel capitolo cultura o turismo, dove ci solo le azioni di sviluppo turistico della città.