San Pietro a Corte superstar: batte la concorrenza e si posiziona in cima alle preferenze dei visitatori che hanno scelto Salerno come meta per Pasqua e Lunedì in Albis. Nello storico complesso monumentale impreziosito dalle fotografie di Letizia Battaglia (esposte fino al 19 maggio), sono state 469 le presenze a Pasquetta e 383 a Pasqua. Un testa a testa con il Castello Arechi scelto da 400 visitatori a Pasquetta, da oltre cento nelle giornate di venerdì e sabato, e da duemila in totale nel mese di marzo, dati che confermano quanto il Castello sia amato dai salernitani e dai turisti e come si addica perfettamente alle gite fuoriporta coniugando natura, bellezza e storia.

Numeri più piccoli al Museo archeologico fermo a 21 presenze nel giorno di Pasquetta (come la Pinacoteca provinciale) e a 28 venerdì e sabato, ma con un buon trend nel mese di marzo (910 entrate in totale). «Il Castello è stato riscoperto anche dai salernitani - spiega Gioita Caiazzo, dirigente del settore Reti e Sistemi culturali della Provincia – È di forte impatto per chi arriva a Salerno e c’è inoltre la possibilità di fare una bella passeggiata lungo il Sentiero del Principe su cui abbiamo investito realizzando una serie di interventi periodici e il rifacimento delle staccionate. Per far meglio conoscere Pinacoteca e Museo archeologico a breve debutterà il biglietto unico che comprende i due siti ed il Castello. Grazie al protocollo d’intesa realizzato con Salerno Cruises proveremo ad intercettare quel numero di turisti che si aggira intorno al 40 per cento che scende da una crociera ma che non ha un pacchetto di visite già programmate per il tempo che si ferma a Salerno». «Rendiamo fruibili i nostri spazi museali - dice il presidente della Provincia, Franco Alfieri - anche in momenti festivi come lunedì in Albis o la Festa della Liberazione con lo scopo di intercettare i flussi turistici previsti sul nostro territorio. Durante questi vari ponti Salerno e provincia sono sold out, quindi noi come Provincia facciamo la nostra parte tenendo aperti alcuni musei. Questo ovviamente comporta un impegno vista la carenza di personale a cui siamo costretti, ma il nostro patrimonio culturale rappresenta un attrattore importante che vogliamo mettere a disposizione».

Tantissimi visitatori anche al Museo diocesano, al Duomo e nella Rettoria di San Giorgio, i tre siti dove dal giugno scorso grazie al progetto Salerno Sacra c’è la possibilità di staccare un biglietto unico per i visitatori. «A Pasquetta abbiamo registrato la presenza di 400 persone nei vari siti e 500 tra venerdì e sabato - spiega Mariateresa Bruno, uno degli amministratori di Salerno opera - È la prova concreta delle tantissime presenze in città, abbiamo visto anche molti studenti. Questi numeri ci fanno presagire un periodo positivo imminente: riceviamo già tante prenotazioni di crocieristi ed anche di futuri sposi che scelgono Salerno per la loro luna di miele».

La sorpresa di quest’anno è la riscoperta dei siti che ci ricordano le origini della Scuola medica salernitana, da parte di stranieri in particolare tedeschi, inglesi, spagnoli, e di molti medici. Il Museo virtuale della Scuola medica salernitana ha fatto registrare a Pasquetta circa 300 presenze e 165 il Museo Roberto Papi che raccoglie un’importante collezione di strumenti medico chirurgici; a Pasqua circa 250 accessi al Virtuale e 130 al Papi. «I dati sono lentamente ma progressivamente in evidente crescita - dice Enrico Indelli, presidente della Fondazione Scuola medica salernitana - Un grazie va all'impegno dei giovani collaboratori della Fondazione che con spirito di abnegazione, dedizione ed impegno, hanno consentito di tenere aperti i siti durante le festività pasquali, spiegando l'attualità di una scienza antica ed inoltre rendendo fruibile la tradizione millenaria della nostra gloriosa Scuola medica salernitana, tra memoria e valorizzazione».