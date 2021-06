San Severino, 500 euro per il regalo al nipote: la nonnina incastra truffatori

Una cifra in denaro per comprare un regalo al fratello laureato. Cinquecento euro in contanti, questa la richiesta di due napoletani, che il 13 febbraio 2020 a Mercato San Severino tentarono di truffare un'anziana. I due, dopo aver avvicinato la vittima - un'anziana di 88 anni - che si stava dirigendo verso una panetteria, attraverso una serie di raggiri e per indurla in errore, la fermarono con una scusa.

Le dissero - secondo le accuse della Procura di Nocera Inferiore - di essere stati incaricati di consegnarle un pacco che il nipote della persona offesa aveva ordinato per fare un regalo al fratello, che si era da poco laureato. In ragione di ciò, chiesero 500 euro in contanti.

La reazione della vittima fu però inaspettata anche per i due truffatori, provenienti dal napoletano. L'anziana infatti non consegnò subito i soldi, spiegando di chiamare proprio il nipote al telefono per ulteriori dettagli. Dopo poco giunse infatti il ragazzo, che fece allontanare i due sconosciuti. La denuncia sporta dalla vittima portò i carabinieri ad avviare un'indagine, che si concluse con l'identificazione dei due imputati, di 55 e 41 anni. Entrambi sono stati raggiunti dalla richiesta di rinvio a giudizio a firma della Procura di Nocera Inferiore. Ora il vaglio del gip, prima della fissazione del processo. L'accusa è di truffa aggravata in concorso.