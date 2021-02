L’impennata dei contagi da Covid-19 non frena l’entusiasmo dei salernitani, pronti a celebrare la domenica di San Valentino con un aperitivo e un pranzo al ristorante. In tantissimi locali è tutto esaurito già da giorni, ma gli operatori del settore non cantano vittoria, perché a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, i coperti sono limitati, e l’ipotesi di poter tornare a lavorare anche di sera, sembra ancora più lontana. «Se devo essere sincero, temo che ci chiudano nuovamente - ammette Fiorenzo Benvenuto del ristorante giapponese Umi - I casi crescono e, al di là dei bollettini, credo che a chiunque capiti di venire a conoscenza ogni giorno di nuovi ammalati. Mi auguro che ci facciano lavorare almeno questo week end, altrimenti sarebbe la fine».

LA TENDENZA

Tra i clienti, e su questo concordano tutti i ristoratori, non c’è però paura del contagio. «Quello che si coglie è che c’è viceversa una forte voglia di tornare al più presto alla normalità - continua - Sono felici di uscire, di mangiare fuori, di incontrarsi. Per San Valentino siamo sold out già da tempo. Per accontentare tutte le richieste ci siamo organizzati su due turni, uno alle 13 e uno alle 14.30, riservandoci un terzo turno, alle 16.30, per chi vuole concedersi un aperitivo e stuzzicare qualcosa. Ormai le abitudini sono cambiate. E cresce il numero di chi entra per mangiare anche di pomeriggio». La conferma arriva da Enzo Savani dell’Osteria dei Mercanti: «Stiamo avendo tutti una marea di richieste di prenotazioni e non potremo accontentare tutti: questo significa che c’è il desiderio di riprendere le vecchie abitudini e fiducia nella sicurezza delle nostre strutture. Felici? Purtroppo no, perché Salerno è una città abituata alla cena e durante la settimana è durissima andare avanti. Intanto i ristori non si sono visti e da marzo ad oggi ho avuto solo 4mila euro. Davvero non capisco perché non ci facciano lavorare anche di sera». Se lo chiede pure Enrico De Cicco de l’Unico: «Il rischio contagio o c’è o non c’è, queste mezze misure ci stanno solo penalizzando. È vero che nel fine settimana si registra fortunatamente un certo movimento, ma dal lunedì al giovedì sono veramente pochissime le persone che scelgono di pranzare fuori. Per San Valentino siamo pieni già da giorni: confidiamo nel meteo e speriamo che non ci chiudano nuovamente. L’obiettivo è resistere con le unghie e con i denti fino a fine marzo».

