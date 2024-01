Follia a San Valentino, semafori fuori uso per un ordigno: distrutta la cabina comandi

SAN VALENTINO TORIO. Semaforo fuori uso a Casatori, frazione di San Valentino Torio. Un petardo distrugge la cabina dei comandi. Furioso il sindaco Michele Strianese, che annuncia di sporgere denuncia contro i responsabili. L'episodio si è verificato probabilmente ieri notte, durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Il petardo è stato piazzato nei pressi della cabina comandi che regola il semaforo installato da poco, nella frazione di Casatori, mandandola completamente in frantumi. «A Casatori c'è qualcuno che vuole favorire disordine - tuona il sindaco - mentre noi proviamo a mettere ordine. C'è qualcuno che vuole rimanere agli anni 50, forse per interessi personali.

C'è qualcuno che vuole dimostrare con la prepotenza di imporre decisioni? Non abbiamo alcuna paura.

Arrivare a fare una cosa del genere vuol dire essere criminali, nulla di più. Creare un danno del genere ad un bene pubblico vuol dire essere una bestia». Al vaglio delle forze dell'ordine ci sono le telecamere della zona, ubicate nella piazza, con le quali si cercherà di individuare il colpevole.

«Chiunque abbia visto qualcosa o sapesse qualcosa può farci sapere. Chiedo collaborazione alle tante persone civili di questa paese. Faro' di tutto per individuare queste bestie criminali e per riparare l' impianto sul quale metteremo anche altre telecamere. La Polizia Municipale sta già indagando e poi stamattina coinvolgeremo anche i carabinieri. Vergogna, vergogna, vergogna», tuona amaro il primo cittadino.