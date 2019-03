CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Marzo 2019, 12:00

Assunzioni sprint per far respirare il pronto soccorso e di conseguenza anche tutti gli altri reparti, così come per rispondere agli 83 pensionamenti di quest'anno. È il punto su cui concordano sia le parti sociali che la direzione strategica del Ruggi, come già emerso dall'incontro di qualche giorno fa e che sarà anche l'oggetto del faccia a faccia di stamattina. Ora bisogna solo decidere quale procedura adottare. Al vaglio la possibilità di metter mano ad avvisi pubblici, così come allo scorrimento delle graduatorie per 50-60 infermieri e 40 operatori socio-sanitari a tempo determinato della durata di 3 mesi. Su questo punto i sindacati, come già fatto 10 giorni fa, chiedono contratti della durata di almeno 1 anno, per dare garanzie a chi accetta l'incarico ed evitare che le chiamate vadano deserte, come già avvenuto.