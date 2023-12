Ancora un ridimensionamento penalizza l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Da due giorni è chiuso il reparto della chirurgia vascolare. Il servizio non è più garantito perché l’unico medico in servizio, il primario, è andato in pensione. Inutili gli allarmi lanciati negli ultimi mesi anche dalle organizzazioni sindacali. Nulla è stato fatto per garantire continuità per un servizio che negli era diventato un punto di riferimento nell’offerta sanitaria del territorio. Cinque anni fa, sempre per una grave carenza di personale, il reparto era stato accorpato a chirurgia generale poi la ritrovata autonomia. Ora lo stop che ne sancisce la chiusura definitiva.

A lanciare l’allarme, con amarezza, è stato: «Il reparto che solo qualche mese fa era stato intitolato ad un grande professionista scomparso prematuramente, di fatto chiude - dice - questo mi porta a pensare che sarà inutile tenere inil premio intitolato alladi mio padre se per il nosocomio non ci sono». Lacosì come altri servizi garantiti dall’ospedale del centro cilentano era stato frutto del lavoro svolto dal compianto onorevoleper assicurare al territorio a sud di Salerno una sanità efficiente e funzionale. Antonio Valiante anche pochi giorni prima di spegnersi, proprio dall’ospedale San Luca, aveva chiesto aglidi vigilare affinché non venisse scalfita la sanità territoriale, già minacciata da scelte politiche diverse. Purtroppo la struttura affronta difficoltà soprattutto per lacon una graduale e silenziosa riduzione dei servizi. Tanti gli appelli e le denunce ma nulla cambia.

Anzi la situazione sembra peggiorare giorni dopo giorno. «Che la chirurgia vascolare stesse arrivando alla chiusura lo stavamo denunciamo da dieci anni - ricorda il segretario generale del Nursind Salerno Biagio Tomasco - bastava guardare all’età dei medici in servizio. Si sapeva che sarebbe finita così. Hanno fatto in modo che chiudesse. L’unico medico giovane che lavorava nel reparto si è trasferito a Nocera, non gli sono state date le prospettive giuste perché rimanesse. La politica locale ancora una volta ha fallito. Adesso se arriva un politraumatizzato con interessamento vascolare dovrà essere trasferito a Salerno. Il reparto di chirurgia vascolare del San Luca era un punto di riferimento per il territorio, ora bisognerà andare a Salerno o Nocera».

Un’analisi della realtà triste e spietata che dà conto di una situazione difficile generalizzata nelle strutture sanitarie a sud di Salerno.