Sant'Arsenio, bloccati per ore nell'ascensore del ripetitore in cima al monte

Brutta avventura ma per fortuna con lieto fine per due tecnici rimasti bloccati in ascensore sull'antenna-ripetitore Telecom sul monte Carmelo a Sant’Arsenio dove erano impegnati per dei lavori.

Si tratta di uno dei punti piu alti del Vallo di Diano. Per fortuna sono riusciti a chiamare i soccorsi.

A salvarli i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Pasquale Ruberto. I due tecnici sono rimasti bloccati al settimo piano per circa 3 ore a causa di un guasto tecnico. Sul posto anche i carabinieri.