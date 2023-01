Sant'Arsenio: uomo accusa malore in strada, cade, sbatte la testa e muore

Tragedia a Sant'Arsenio. Un uomo di 65 anni, volontario della Protezione civile è morto in strada. Secondo quanto ricostruito era andato in un locale per un caffè dopo di che è uscito in strada ha accusato un malore ed è sbattuto a terra con la testa. La morte è sopraggiunta sul colpo. Il personale del 118 ha tentato ogni manovra per salvargli la vita ma purtroppo senza riuscirci.