Aggredito in casa propria, da quattro persone, forse di nazionalità straniera, che un momento prima avevano cercato di forzare la cassaforte. Sono i contorni di un'indagine condotta dai carabinieri della tenenza di Pagani, oltre che dal reparto territoriale di Nocera Inferiore, che vede vittima un giovane imprenditore di Sant'Egidio del Monte Albino. Lo scorso 24 settembre, in via Ugo Foscolo, nella frazione di San Lorenzo, quattro persone avevano fatto irruzione all'interno dell'appartamento della vittima. In quel momento, l'uomo era da solo, senza la madre e la sorella. I ladri sarebbero riusciti prima ad addormentare un cane che era di guardia, poi a forzare il cancello d'ingresso per fare infine irruzione in casa. Una volta dentro, si erano diretti verso la cassaforte. I componenti della banda erano armati e in possesso di spranghe di ferro, un coltello e una pistola. Il tentativo però di rubare denaro o beni era fallito, perché l'uomo si era accorto della presenza dei quattro in casa. A quel punto l'aggressione, stando alla denuncia, con l'imprenditore colpito a calci e pugni.

LEGGI ANCHE Ragazzo ucciso a Napoli: conflitto a fuoco con la polizia, morto rapinatore minorenne, arrestato il figlio di Genny la Carogna

Con il trasporto in ospedale, dopo aver allertato i carabinieri, i sanitari gli avevano riscontrato diversi tagli ed ematomi al volto. La banda invece era riuscita a fuggire, senza portare via nulla dall'appartamento. Ai carabinieri la vittima ha spiegato che probabilmente si trattava di persone di nazionalità straniera. Circostanza, questa, riferita dopo aver sentito parlare alcuni di loro. Sul caso, il deputato di FdI, Edmondo Cirielli, promette di portare il caso in Parlamento: «Presenterò un'interrogazione - dice - al ministero dell'Interno Luciana Lamorgese dopo l'episodio di violenza, verificatosi il 24 settembre scorso. Quanto accaduto è l'ennesima dimostrazione di come sia urgente un rafforzamento del personale delle forze dell'ordine per potenziare i controlli. E soprattutto, di quanto sia scellerata la politica dei porti e delle frontiere aperte. Mi auguro che il ministro Lamorgese prenda atto dell'emergenza sicurezza in corso nella nostra Nazione - scaturita anche per la presenza di migliaia di stranieri irregolari che sono liberi di circolare senza alcun controllo - e che i quattro malviventi vengano arrestati ed espulsi per scontare la pena nel loro Paese d'origine. Al giovane imprenditore di Sant'Egidio del Monte Albino giunga la mia solidarietà». Le irruzioni di ladri e rapinatori in casa, nell'Agro nocerino sarnese, sono state spesso al centro di indagini della magistratura. Ora questo nuovo episodio, a distanza di tempo, sul quale gli inquirenti stanno indagando per identificare e rintracciare i colpevoli. Presso la casa dell'imprenditore, sono state svolte attività tecnico scientifiche, ma si è lavorato anche sull'acquisizione di immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza esterni e lungo la strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 09:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA