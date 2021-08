Sant'Egidio del Monte Albino, danneggiate le auto della rassegna culturale

Circa 20 sono le auto che ieri sera sono state danneggiate a Sant'Egidio del Monte Albino durante una rassegna culturale a Palazzo Ferrajoli della Cappella.

L’evento inaugurale della tre giorni “Scrittura Poesia Letteratura” è stato voluto fortemente da Angela De Rosa, presidente della Pro-Loco, per la moderazione della giornalista Susy Pepe.

Le auto danneggiate sono state solo quelle dei non sangiliani, molti dei quali si erano riversati nella piccola cittadina dell'Agro nocerino per assistere alla presentazione del libro "Le ricette del Vesuvio", scritto dalla giornalista Nunzia Gargano e pubblicato da Edizioni dell'Ippogrifo. Anche l'auto della stessa autrice è stata danneggiata assieme a quelle di tanti altri ospiti arrivati dalle comunità limitrofe per partecipare alla rassegna culturale.

Un atto incivile, violento e totalmente gratuito denunciato sui social proprio dalla giornalista Gargano: «In via Petriera, a pochi metri da palazzo Ferrajoli, sono state squarciate tra i due e i quattro pneumatici di più di dieci autovetture, inclusa la mia. Il 90% delle auto razziate erano solo le autovetture dei non residenti - ha denunciato sui social Nunzia Gargano, lamentando poi un atteggiamento poco consono da parte delle istituzioni locali - La domanda posta così si fa leggermente più inquietante. Tralasciamo le risposte e le rassicurazioni che non si sono verificate. Dopo circa due ore sono arrivati il sindaco facente funzione Antonio La Mura e il vicesindaco Francesco De Angelis. Il primo cittadino ha liquidato la faccenda come una bravata, nata magari da un particolare stato d’eccitazione. Mi sarei aspettata un atteggiamento diverso da chi rappresenta il paese».

Un episodio denunciato alle forze dell'ordine che però mette a rischio il regolare svolgimento della manifestazione.