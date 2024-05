Sant'Egidio del Monte Albino, premio speciale Pomo D'oro a Pino Daniele

Nella splendida location di Corte San Lorenzo in Sant’Egidio del Monte Albino, si è tenuta la 1ᵃ edizione di “Pomo d’Oro - Premio all’Eccellenza”, da un’idea di Vincenzo Onorato. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e dalla Camera di Commercio di Salerno.

Il premio è destinato a quelle eccellenze del territorio che per capacità e idee hanno raggiunto livelli elevati, anche grazie al connubio tra sapienti energie, estro, ingegno, tanto lavoro, molto sacrificio, caparbietà oltre i propri limiti. Connubio a volte anche condito da esperienze non sempre positive e dalla forza interiore di saper aspettare. Tutte competenze che vanno apprezzate e degnamente riconosciute.

È stata la bravissima Veronica Maya a condurre la splendida serata a Corte San Lorenzo, “disturbata” dalle incursioni dell’imitatore Enzo Costanza, ed a gestire la consegna dei vari riconoscimenti, facendosi raccontare la storia dei premiati, i veri protagonisti di Pomo d’Orio - Premio all’Eccellenza.

Particolarmente toccante la consegna del Premio Speciale per la musica dedicato a Pino Daniele al fratello Nello che ha voluto ricordare il giornalista Franco Di Mare scomparso da pochi giorni.

Questi nel dettaglio i “Pomo d’Oro - Premio all’Eccellenza” consegnati durante la serata:

Categoria Agroalimentare: azienda Così com’è - Finagricola (direttore commerciale Fabio Palo); D&D Italia S.p.a. con il marchio D’Amico (Franco D’Amico); Pastificio Gerardo Di Nola (Mariaelena Assante); vini Montevetrano (Silvia Imparato).

Categoria Food/Chef/Pasticceria: chef Fabrizio Mellino (3** Michelin, ristorante Quattro Passi a Nerano); chef Francesco Sposito (2* Michelin, ristorante Taverna Estia a Brusciano); chef Benedetta Somma (1* Michelin, ristorante Il Papavero a Eboli); chef emergente Luigi Iapigio (ristorante Pescheria a Salerno); Sasà Martucci (pizzeria I Masanielli a Caserta); pizzaiolo emergente Fabio Di Giovanni; pasticciere Sabatino Sirica; “Premio Speciale” ad Alfonso Pepe Mastro Dolciere (Giuseppe Pepe).

Categoria Moda/Eventi/Artisti: Moda, azienda Kiton (Maria Giovanna Paone); Moda, azienda E. Marinella (Maurizio Marinella); Eventi, Ischia Safari (Nino Di Costanzo e Pasquale Palamara); “Premio Speciale” per la musica a Pino Daniele (Nello Daniele); “Premio Speciale” per la musica a Fabio Sinigaglia (Marina Cassia); “Premio Speciale” per l’arte orafa a Gianfranco Passaro (Francesca Memoli).

Categoria Industria/Commercio: industria meccanica per l’agroalimentare Gaetano Buscetto S.r.l. (Gaetano Buscetto); industria per la trasformazione agroalimentare CTI FoodTech (Biagio Crescenzo); commercio, concessionaria Wolkswagen Auto Due S.r.l. (Vincenzo Paolillo); commercio/distribuzione prodotti petroliferi all’azienda Dinagas S.r.l. (Giovanni Lo Iacono, membro Cda); “Premio Speciale” per la ceramica a Vincenzo Solimene (Antonio Solimene); “Premio Speciale” per il commercio/hotellerie a Paolo Casolaro (Vittorio e Maria Vittoria Casolaro).

Categoria Sport e Medicina: sport, Marta Piccinino (para rowing, Circolo Canottieri Irno di Salerno); sport, Alfonso Sanseverino (canottaggio, Circolo Canottieri Irno di Salerno); Medicina, Giuseppe Di Lorenzo (medicina oncologica).



A scandire la consegna dei premi alti momenti gastronomici con gli antipasti di Giovanni Solofra (2** Michelin - ex Tre Olivi, Paestum), i primi di Fabio Pisani (2** Michelin - Ristorante Il Luogo Aimo e Nadia, Milano) e di Giuseppe Stanzione (1* Michelin - Ristorante Il Glicine dell’Hotel Santa Caterina, Amalfi), il secondo di Giuseppe Aversa (1* Michelin - Ristorante Il Buco, Sorrento) e il pre dessert di Benedetta Somma (1* Michelin - Ristorante Il Papavero, Eboli). A chiudere in bellezza la serata sono stati i dolci di Pepe Mastro Dolciere, Sabatino Sirica, Torre, Salvatore Capparelli e Bistrot di Pescheria, accompagnati dalla verve di Frankie & Canthina Band con il loro straordinario viaggio musicale tra i successi che hanno fatto storia.