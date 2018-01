Venerdì 5 Gennaio 2018, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 18:45

Un progetto di restyling dello stadio “Antonio Spirito” di Sant’Egidio del Monte Albino, presentato nell’ambito del rifinanziamento del fondo “Sport e Periferie” che il Governo ha rinnovato nel novembre scorso in favore del Coni. In meno di un mese, l’amministrazione ha redatto un piano per la riqualificazione dell’impianto sportivo, attualmente quartier generale del Sant’Egidio, capolista del campionato di Serie C femminile.A oggi, lo stadio “Spirito” resta uno dei pochissimi in tutto l’Agro Nocerino Sarnese ad avere ancora un fondo di gioco in terra battuta. E il progetto presentato al Coni prevede in primis la posa in opera di un tappeto in erba sintetica di ultima generazione. Secondo quanto redatto dai tecnici, il piano prevede - per un costo complessivo di circa un milione e duecentomila euro - anche la sistemazione degli spogliatoi con sostituzione degli impianti elettrico e idraulico, una riqualificazione della tribunetta e la sostituzione dell’attuale rete di recinzione che separa il rettangolo di gioco dal perimetro esterno.Si attende ovviamente il responso del Coni, ma dall’amministrazione comunale traspare un pizzico di fiducia per l’accesso al finanziamento. Intanto, entro i prossimi giorni, lo stadio “Spirito” avrà finalmente il suo defibrillatore, che nei prossimi mesi sarà obbligatorio per tutti gli impianti sportivi.