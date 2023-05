Sant'Egidio del Monte Albino, sospesi dipendenti comunali: lontani da lavoro per motivi personali

Sospensione dal servizio per 9 mesi per due dipendenti del comune di Sant'Egidio del Monte Albino, Salerno.

Lo dispone l'ordinanza emessa dal gip di Nocera Inferiore eseguita oggi dai carabinieri della tenenza di Pagani.

I due dipendenti comunali sono indagati per truffa e false attestazioni o certificazioni nell'ambito delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

I due dipendenti comunali, in più occasioni, si sarebbero allontanati arbitrariamente dal proprio luogo di lavoro per finalità private e senza autorizzazione, attestando falsamente la propria presenza in servizio e arrecando danno erariale all'ente comunale.