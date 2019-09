Domenica 22 Settembre 2019, 21:54

Investe un pedone e fugge, viene identificato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Agropoli, coordinati dal capitano Fabiola Garello. Si tratta di un giovane incensurato, residente a Castellabate, che sabato sera, in via Umberto I a Santa Maria, dopo avere investito un pedone (che è stato portato in ospedale e fortunatamente se l'è cavata con lesioni non gravi e una prognosi di 15 giorni) anziché soccorrerlo si è dato alla fuga. Il giovane, infatti, era alla guida di uno scooter Honda sh 300 privo di assicurazione. Subito sono scattate le indagini dei carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, guidati dal maresciallo Vincenzo Migliaro che, anche grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona, sono riusciti a identificare l'investitore. Il giovane, stamattina, si è presentato spontanemante in caserma.