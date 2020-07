Spacciatrice con la cocaina arrestata dalla polizia. Questo pomeriggio, personale della Squadra Investigativa del Commissariato Pubblica Sicurezza di Battipaglia dopo un’intensa attività info-investigativa, ad Eboli ha arrestato una donna, 45enne ebolitana. A casa della donna, in camera da letto i poliziotti, diretti dal vicequestore Lorena Cicciotti, hanno rinvenuto sedici grammi di cocaina. un bilancino digitale perfettamente funzionante, un telefono cellulare e 1.000 euro provento delle vendita degli stupefacenti. Durante l'operazione antidroga i poliziotti del Commissariato di Battipaglia hanno sequestrato anche un sistema di video-sorveglianza esterno ed interno munito di quattro telecamere e di un server per la registrazione delle immagini, apparecchiatura utilizzata dalla spacciatrice per monitorare l’intera area circostante l’abitazione, per verificare la presenza degli assuntori acquirenti e degli equipaggi delle forze dell’ordine.

