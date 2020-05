Duecentottanta euro di multa perché sorpreso a consumare un gelato confezionato lungo la strada. Per i vigili urbani ha trasgredito le regole anti coronavirus. Con il suo comportamento avrebbe potuto mettere a rischio la salute pubblica, perché per gustarlo ha dovuto abbassare la mascherina. E’ quanto accaduto a Sapri ad un signore che dopo settimane trascorse chiuso in casa per via dell’emergenza covid ha deciso di acquistare un gelato in un bar che ha riaperto con la modalità dell’asporto. Dopo averlo comprato si è allontanato dal locale ed ha iniziato a consumarlo, mantenendosi lontano da altre persone. Mentre lo mangiava in solitaria sono giunti i vigili che lo hanno mutato perché “ mangiava un gelato “ , questa la motivazione. Una tentazione che ai tempi del covid costa d’avvero cara, almeno a Sapri. © RIPRODUZIONE RISERVATA