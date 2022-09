Sapri, il calcio rinasce dalla Promozione: una giornata con la squadra del 1997/98

Dopo quasi un decennio di oblio in cui il calcio è rimasto ai margini a Sapri si riparte dal campionato di Promozione dopo aver rilevato il titolo della Virtus Cilento. Presidente Colella, allenatore Sparacio e un gruppo di esperti e giovani di prospetto.

Per festeggiare il ritorno della città nel mondo del calcio regionale allo stadio Covone è andata in scena la “Grande festa del calcio e dei ricordi”. Protagonisti i calciatori dell’ex Rotonda Sapri, che nel campionato 1997/98 sfiorarono la grande impresa della Promozione in serie C. Dopo 25 anni, si sono tutti ritrovati a Sapri per un meraviglioso pomeriggio insieme, fatto di ricordi, nostalgia e divertimento. Promotore della manifestazione Giovanni Annunziata, che si è detto commosso ed emozionato a rivedere i protagonisti del Rotonda Sapri di nuovo insieme in campo. L’evento infatti è stata anche l’occasione per ritornare a giocare sull’erbetta di quello che prima era lo Stadio Italia di Sapri. A contrapporsi alle vecchie glorie del Rotonda Sapri, una squadra di amatori, messa insieme per l’occasione da Antonino Sparacio, attuale tecnico della nuova squadra di calcio della città della Spigolatrice che domenica debutta in campionato con la Poseidon.

A conclusione della manifestazione, tra un racconto e un aneddoto dei tempi che furono, il sindaco Antonio Gentile, ha voluto omaggiare i calciatori con una pergamena a cui era attaccata una spiga, simbolo della Città di Sapri.