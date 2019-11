Due cani maremmani sono stati legati ad un palo e abbandonati. Ora i Carabinieri della stazione di Sapri sono alla ricerca dei responsabili. La coppia di animali è stata rinvenuta martedì sera in un’area antistante il porto saprese, in località San Giorgio. Qualcuno si è accorto della loro presenza ed ha allertato i Carabinieri che, data l’ora, non sono riusciti ad entrare in contatto con un canile o i veterinari dell’Asl. Siccome erano sotto la pioggia e incustoditi gli uomini del comandante Marino hanno trasferito i due cani pastori in caserma dove sono stati accuditi fino al mattino quando sono giunti i veterinari . Dopo gli accertamenti del caso i maremmani sono stati consegnati ad un canile. Una storia che non finirà qui. I Carabinieri hanno avviato un’inchiesta contro ignoti per abbandono di animali. Intanto la notizia è arrivata all’ orecchio del giornalista amico degli animali Edoardo Stoppa di “ Striscia la Notizia “ che con un video messaggio si è complimentato con i militari sapresi. “Purtroppo in Italia esistono gli scemi che legano i cani e li abbandonano. Complimenti per l ‘operazione “. Queste le parole di Stoppa . © RIPRODUZIONE RISERVATA