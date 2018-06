Giovedì 28 Giugno 2018, 20:36 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2018 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 30 giugno 2018, presso il Cineteatro Ferrari, in Sapri, dalle ore 17, avrà luogo la presentazione del “Comitato nazionale per le celebrazioni di Carlo Pisacane, nel bicentenario della nascita”.È un evento che non vuole soltanto rievocare un anniversario. Infatti, le «svariate interpretazioni e utilizzazioni» del pensiero politico di Carlo Pisacane, del suo «mondo affettivo» e della sua «coscienza politica» - come ha avuto modo di rilevare il Comitato scientifico di questo Comitato nazionale - suscitano la necessità di una nuova ipotesi di lavoro che sappia avvalersi, tra le altre, anche delle valutazioni critiche dei compianti Maestri, Luciano Russi e Leonardo La Puma, grandi studiosi di Carlo Pisacane e della vicenda saprese.Un filone di studi che ha trovato sviluppo nel recente volume di Leone Melillo, Il pensiero politico di Carlo Pisacane tra nazionalismo, fascismo ed antifascismo, prefazione di Francesco Bonini, Salvatore Insenga Editore, Palermo 2017.Un libro, presentato anche a Sapri nell’aprile 2018, che ha ispirato la costituzione di questo Comitato nazionale, indicando anche il tema di ricerca proposto al Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Come ha evidenziato il Prof Francesco Bonini (Magnifico Rettore dell’Università Lumsa di Roma) con la prefazione a questo volume, «il punto di vista dei cosiddetti “minori” conta. Ed è considerato. Ecco allora che Pisacane è un oggetto rilevante di studio non solo “in sé”, ma anche nella sua utilizzazione, così come appunto capita […] per Mazzini, Garibaldi e gli altri “fattori” del Risorgimento e, a più forte ragione, per lo stesso Risorgimento».L’evento nazionale, sostenuto anche dal Comune di Sapri, uno degli enti promotori del Comitato, è stato ideato dal Prof. Leone Melillo dell’Università degli studi di Napoli Parthenope, che è anche il presidente del Comitato scientifico del “Comitato nazionale per le celebrazioni di Carlo Pisacane, nel bicentenario della nascita”.Dopo la presentazione dell’evento, su cui si soffermeranno il sindaco di Sapri Antonio Gentile, il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope Alberto Carotenuto e il prof Leone Melillo, sono previsti gli indirizzi di saluto del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, che ha ricevuto il Premio Internazionale “Carlo Pisacane”, edizione 2017, del vescovo di Teggiano-Policastro Antonio De Luca, del senatore Francesco Urraro, del presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo Diano e Alburni Tommaso Pellegrino e dell’'assessore al Turismo della Regione Campania Corrado Matera.Successivamente, alle ore 18.30, dopo gli interventi dei Componenti il “Comitato nazionale per le celebrazioni di Carlo Pisacane, nel bicentenario della nascita”, verrà riproposto il discorso pronunciato da Alfredo De Marsico a Sapri il 24/11/1934, in occasione della posa in opera della stele rievocativa dello sbarco.Un tema che si sofferma su “Carlo Pisacane e i “diritti di libertà”, nel bicentenario dalla nascita”, con gli interventi del prof Francesco Lucrezi, dell’avvocato Franco Maldonato e del prof Cesare Pifano, che concluderà i lavori.