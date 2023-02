Sapri, donna di 80 anni trovata morta in casa: viveva da sola da anni

Una donna di 80 anni di Sapri, nel Salernitano, è stata trovata questa mattina senza vita nella sua abitazione dove viveva da sola da anni.

A far scattare l'allarme, l'edicolante della donna che, come ogni giorno, nel consegnarle il giornale a casa si è insospettito perché l'anziana non rispondeva al citofono.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco che, dopo aver forzato la porta d'ingresso dell'appartamento, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna.

Secondo le prime ipotesi degli investigatori, la morte dell'80enne potrebbe risalire ad ieri sera e sarebbe stata causata da un malore.