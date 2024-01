Sapri, a fuoco 3 veicoli del dirigente della raccolta rifiuti

Due auto e un ciclomotore incendiati a Sapri.

Mercoledì notte sulla strada pubblica le fiamme hanno improvvisamente avvolto i tre mezzi parcheggiati, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. A subire il grave danno il dirigente della General Enteprise, la società che si occupa della gestione dei rifiuti in molti Comuni del comprensorio, nonché noto dirigente e allenatore del Sapri Soccer School Cilento.

La Mercedes di sua proprietà è andata in fumo, assieme alla Lancia della moglie parcheggiata affianco e ad un ciclomotore pure appartenente alla famiglia. Al momento tutte le piste sono aperte. Da chiarire se l’incendio sia stato doloso o accidentale e se il coinvolgimento nel rogo di entrambe le auto e del ciclomotore sia stato voluto o come pare sia avvenuto per trasferimento da un mezzo all’altro solo a causa della loro vicinanza.