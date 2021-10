Sapri, ora la Spigolatrice ispira un brand: magliette con il logo e selfie sotto la statua

Il lato b della chiacchierata statua della Spigolatrice di Sapri e l’amore per il proprio paese hanno ispirato un nuovo logo per identificare la cittadina saprese. Richiama le forme della contadinella scolpita da Emanuele Stifano e il cuore innamorato di Sapri. Il logo è stato stampato su alcune magliette e fatte indossare alle persone che si sono presentate all’appuntamento lanciato tramite fb e fissato sotto la statua. Uno scatto ha immortalato ma maglietta souvenir. Le foto hanno subito invaso le bacheche facebook dei partecipanti pronti a sfruttare le dinamiche social che puntano su visibilità e condivisione. E pare che non sarà il primo appuntamento a cui si parteciperà. Chiunque può richiedere la maglietta e farsi avanti per la prossima foto all’ombra della spigolatrice. Un’altra idea che si vuole rendere trend perché l’importante è che si continui a parlare di Sapri e a visitare la città della Spigolatrice.

