Sapri, il Comune riasfalta la strada ma non davanti la casa dell'ex sindaco

E’ divenuta virale la foto che immortala la mancata bitumazione davanti alla porta d’ingresso del capogruppo di opposizione del comune di Sapri Giuseppe del Medico.

Nello scorso week ha contaminato i social favorendo un’ ironica discussione tra l’opinione pubblica. E c’è chi, spinto, dalla curiosità si è recato sul posto per verificare personalmente i fatti.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Autocarro aggancia cavi metallici ​e non si ferma: disagi a treni... IL CASO Auto della polizia speronata in autostrada: donna fermata IL CASO Strage di gatti a Nocera Inferiore, avvelenati cuccioli di una...

Su quel pezzo di strada, nel cuore della città, il bitume è stato steso dappertutto tranne nello spazio davanti alla portone dell’ex sindaco. Sarà finito il catrame? In quel pochi metri quadri non era necessario il rattoppo? Forse sarà asfaltata successivamente? Questi alcuni dei satirici interrogativi che sono venuti fuori dai commenti maturati dalla discussione virtuale e reale. Ma è anche un episodio che ha favorito un’articolata riflessione sulla politica locale. Per qualcuno si è trattato di un insignificante esibizione di potere, per altri di un gesto minaccioso nei confronti degli elettori che il 12 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo consiglio comunale, per altri ancora un dispetto al capo dell’opposizione alle prese con la formazione della lista alternativa della maggioranza del sindaco Antonio Gentile. Intanto dai sociali arriva per Del Medico un messaggio incoraggiante : “ Non preoccuparti, al posto della asfalto, metteranno i Sandanielini o i Santantonini “ . Un episodio che richiama alla mente la politica paesanotta di Cetto la Qualunque